Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эменике рассказал, почему не удивлён, что 37-летний Дзюба продолжает карьеру

Эменике рассказал, почему не удивлён, что 37-летний Дзюба продолжает карьеру
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике отреагировал на новость, что его экс-одноклубник Артём Дзюба по-прежнему продолжает играть в футбол на профессиональном уровне. Футболисты вместе выступали за красно-белых с 2011 по 2012 год.

«Дзюба ещё играет? Ничего себе. Хотя я не удивлён. Он всегда был сильным парнем, с очень сильной психологией. Это помогает ему продолжать выступать. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Эменике ТАСС.

С сентября 2024 года Дзюба играет за «Акрон». В нынешнем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме
Тедеев выразил сомнение, что Дзюба ещё сыграет в нынешнем сезоне

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android