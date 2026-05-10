Эменике рассказал, почему не удивлён, что 37-летний Дзюба продолжает карьеру

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике отреагировал на новость, что его экс-одноклубник Артём Дзюба по-прежнему продолжает играть в футбол на профессиональном уровне. Футболисты вместе выступали за красно-белых с 2011 по 2012 год.

«Дзюба ещё играет? Ничего себе. Хотя я не удивлён. Он всегда был сильным парнем, с очень сильной психологией. Это помогает ему продолжать выступать. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Эменике ТАСС.

С сентября 2024 года Дзюба играет за «Акрон». В нынешнем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Лучший бомбардир в истории России: