Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
18-летний Кирилл Данилов признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов признан лучшим игроком красно-синих в апреле. Об этом информирует пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Подчёркивается, что 18-летний футболист с большим отрывом победил в голосовании болельщиков и экспертов. Защитник набрал 9650 голосов в телеграм-канале и на странице в VK. У ближайшего преследователя Данила Кругового — 2732.

В минувшем месяце Данилов принял участие в пяти матчах Мир РПЛ и в одной игре Фонбет Кубка России. Футболист отыграл по 90 минут в каждой из этих встреч.

Всего в нынешнем сезоне Данилов принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 750 тыс.

