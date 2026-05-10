Тренер «Крыльев»: для «Оренбурга» это матч жизни и смерти, для нас — просто важная игра

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о предстоящем матче с «Оренбургом» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслужит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Если для «Оренбурга» это матч жизни и смерти, то для нас это просто важная игра. У нас есть план, мы пытаемся противостоять любой команде. Надеюсь, что план окажется удачным», — сказал Булатов «Матч ТВ».

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России и располагается в зоне переходных матчей. В активе команды 26 очков в 28 играх. «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 11-м месте. Матч первого круга между командами завершился вничью (1:1).