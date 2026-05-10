«Факел» показал лучшую заполняемость стадиона среди клубов Первой лиги

У воронежского «Факела» лучшая заполняемость стадиона среди всех клубов Лиги Pari в сезоне-2025/2026. Посещаемость домашней арены новичка Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 в Первой лиге составила 91,2 %, приводят статистику в пресс-службе воронежского клуба.

«Воронежские болельщики, которых я уже поблагодарил на стадионе после последнего домашнего матча, особенные. Таких, стопроцентно говорю, в России нет нигде.

Безмерно всех уважаю и горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи, что мы решили нашу задачу. Мы сделали большое дело. Я очень благодарен парням», – заявил главный тренер «Факела» Олег Василенко.