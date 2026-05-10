Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Крылья Советов»: Болотов открыл счёт на 26-й минуте

«Оренбург» — «Крылья Советов»: Болотов открыл счёт на 26-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алексей Сухой (Люберцы). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

На 25-й минуте полузащитник Евгений Болотов вывел «Оренбург» вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России и располагается в зоне переходных матчей. В активе команды 26 очков в 28 играх. «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 11-м месте. Матч первого круга между командами завершился вничью (1:1).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Оренбург» огорчил «Крылья» чётким ударом в угол! Рубка за непопадание в стыки РПЛ. LIVE
Live
«Оренбург» огорчил «Крылья» чётким ударом в угол! Рубка за непопадание в стыки РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android