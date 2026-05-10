«Оренбург» — «Крылья Советов»: Болотов открыл счёт на 26-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Алексей Сухой (Люберцы). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 25-й минуте полузащитник Евгений Болотов вывел «Оренбург» вперёд.

«Оренбург» занимает 13-е место в чемпионате России и располагается в зоне переходных матчей. В активе команды 26 очков в 28 играх. «Крылья Советов» с 29 очками располагаются на 11-м месте. Матч первого круга между командами завершился вничью (1:1).