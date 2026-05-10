Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Трабзонспор» требует € 20 млн за нападающего, интересующего «Спартак» и «Зенит» — Конур

«Спартак» сделал официальное предложение о покупке нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. «Зенит» и «Бенфика» также участвуют в гонке за подписание 22-летнего форварда. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее санкт-петербургский клуб предлагал € 15 млн за трансфер Аугусто, но получил отказ. «Трабзонспор» требует € 20 млн.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

