Полузащитник «Краснодара» Батчи: матч с «Динамо» в Москве — очередной финал

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о предстоящем матче с московским «Динамо» в рамках 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в понедельник, 11 мая. В четверг, 7 мая, «быки» одолели бело-голубых (0:0 (6:5 пен.)) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Матч с «Динамо» в Москве будет сложнее, чем в Кубке. Это очень качественный соперник, у них в команде хорошие футболисты. Это будет матч чемпионата, такой же сложный, как и все, которые у нас были до этого. Но мы войдём в игру с концентрацией. Знаем нашу цель, для нас это очередной финал», — сказал Батчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 63 очками в 28 турах. Отрыв от ближайшего преследователя, «Зенита», составляет одно очко.