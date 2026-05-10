Президент «Реала» Флорентино Перес пропустит «эль класико» на «Камп Ноу» — Mundo Deportivo

Президент «Реала» Флорентино Перес не будет присутствовать на матче «эль класико» с «Барселоной», который пройдёт сегодня, 10 мая, на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Как сообщает издание Mundo Deportivo, Перес не поедет с командой в столицу Каталонии, что также подтвердила «Барселона» в списке гостей VIP-ложи.

Самым высокопоставленным представителем «Реала» на матче станет почётный президент клуба Хосе Мартинес Санчес (Пирри). Эмилио Бутрагеньо, директор по связям с общественностью «Реала», также не будет присутствовать на игре.

На «Камп Ноу» ожидается присутствие Рафаэля Лоусана и Хавьера Тебаса, президентов Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Ла Лиги соответственно. «Барселоне» достаточно не проиграть в этом матче, чтобы стать обладателями титула чемпионов испанского чемпионата сезона-2025/2026.

В качестве главного арбитра «эль класико» выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. После 34 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 88 очков и занимают первое место. «Сливочные» заработали 77 очков и располагаются на второй строчке.