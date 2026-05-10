Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной», Тчуамени включён в неё

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был включён в заявку команды на матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 10 мая. Об этом информирует пресс-служба испанского гранда на странице в социальной сети X.

В преддверии «эль класико» французский нападающий принимал участие в тренировках «Реала». В конце апреля у Мбаппе было диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Полузащитник Орельен Тчуамени, оштрафованный на € 500 тыс. за драку с Федерико Вальверде, включён в заявку на игру.

Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

