Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной», Тчуамени включён в неё

Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч с «Барселоной», Тчуамени включён в неё
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не был включён в заявку команды на матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 10 мая. Об этом информирует пресс-служба испанского гранда на странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В преддверии «эль класико» французский нападающий принимал участие в тренировках «Реала». В конце апреля у Мбаппе было диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Полузащитник Орельен Тчуамени, оштрафованный на € 500 тыс. за драку с Федерико Вальверде, включён в заявку на игру.

Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Всё о скандале Мбаппе и «Реала». Миллионы подписей за уход, раскол в раздевалке и драки
Всё о скандале Мбаппе и «Реала». Миллионы подписей за уход, раскол в раздевалке и драки

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android