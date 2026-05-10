«Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ

«Оренбург» избежал прямого вылета в Лигу Pari, одержав победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

«Оренбург» поднялся на 11-е место и довёл количество набранных в сезоне очков до 29. Отрыв от 15-й строчки теперь составляет семь очков. Таким образом, команда точно не опустится ниже 14-го места.

Чтобы гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ вне зависимости от результатов матчей конкурентов, «Оренбургу» необходимо сыграть вничью с «Краснодаром» в 30-м туре.