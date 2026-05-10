Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ

«Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ
Комментарии

«Оренбург» избежал прямого вылета в Лигу Pari, одержав победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

«Оренбург» поднялся на 11-е место и довёл количество набранных в сезоне очков до 29. Отрыв от 15-й строчки теперь составляет семь очков. Таким образом, команда точно не опустится ниже 14-го места.

Чтобы гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ вне зависимости от результатов матчей конкурентов, «Оренбургу» необходимо сыграть вничью с «Краснодаром» в 30-м туре.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Оренбург» огорчил «Крылья» чётким ударом в угол! Рубка за непопадание в стыки РПЛ. LIVE
Live
«Оренбург» огорчил «Крылья» чётким ударом в угол! Рубка за непопадание в стыки РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android