Руководство «Челси» решило изменить стратегию управления клубом — The Touchline

Руководство «Челси» решило изменить стратегию управления клубом, признав прежние ошибки. Консорциум BlueCo, владеющий клубом, отказался от краткосрочных решений и сосредоточился на долгосрочной стабильности. С момента смены владельцев в 2022 году «Челси» сменил шесть тренеров, что стало причиной осознания необходимости изменения подхода к назначению тренера. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источника, лондонский клуб оценивает список кандидатов по трём ключевым критериям: это подтверждённый опыт участия в «больших» матчах, опыт развития молодых талантов и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Владельцы клуба больше не ищут временных решений для урегулирования текущей ситуации и намерены найти тренера, который сможет возглавить проект «Челси» на протяжении следующего десятилетия.

Ожидается, что этот шаг положит конец тренерской чехарде на «Стэмфорд Бридж» и создаст основу для возвращения клуба в элиту мирового футбола в долгосрочной перспективе.