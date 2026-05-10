Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Челси» решило изменить стратегию управления клубом — The Touchline

Руководство «Челси» решило изменить стратегию управления клубом — The Touchline
Комментарии

Руководство «Челси» решило изменить стратегию управления клубом, признав прежние ошибки. Консорциум BlueCo, владеющий клубом, отказался от краткосрочных решений и сосредоточился на долгосрочной стабильности. С момента смены владельцев в 2022 году «Челси» сменил шесть тренеров, что стало причиной осознания необходимости изменения подхода к назначению тренера. Об этом сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источника, лондонский клуб оценивает список кандидатов по трём ключевым критериям: это подтверждённый опыт участия в «больших» матчах, опыт развития молодых талантов и готовность к долгосрочному сотрудничеству. Владельцы клуба больше не ищут временных решений для урегулирования текущей ситуации и намерены найти тренера, который сможет возглавить проект «Челси» на протяжении следующего десятилетия.

Ожидается, что этот шаг положит конец тренерской чехарде на «Стэмфорд Бридж» и создаст основу для возвращения клуба в элиту мирового футбола в долгосрочной перспективе.

Материалы по теме
Бывший защитник «Челси» стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android