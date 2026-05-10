Эменике: «Спартак» всегда будет моей семьёй

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, что скучает по Москве и друзьям, оставшимся в столице России.

«Из бывших спартаковцев общаюсь с Ари. Была идея создать общую группу в соцсетях, но не вышло. Поэтому общаюсь сейчас только с Ари. Москва — прекрасный город, один из лучших в мире, я по нему очень скучаю. Скучаю также по друзьям, которые остались в Москве. Когда я приезжаю в Россию, то чувствую себя как дома. Ведь «Спартак» всегда будет моей семьёй. Когда я в последний раз приезжал в Москву, получил много хороших эмоций от встречи с друзьями», — приводит слова Эменике ТАСС.

Нигерийский форвард играл за красно-белых с 2011 по 2013 год. За этот период Эменике принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и восемью результативными передачами.

Как появился «Спартак»: