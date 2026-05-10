Жительница Краснодара встретила футболистов «Динамо» в супермаркете

Жительница Краснодара Ксения Голембовская в своём аккаунте в социальной сети опубликовала видео, в котором она встретила футболистов московского «Динамо» в местной «Пятёрочке». В ролике можно заметить, например, Артура Гомеса, Луиса Чавеса, Бителло, Дэвида Рикардо.

«Как по мне, такой шанс выпадает редко, но так приятно, что парни из команды «Динамо» очень открытые, добрые и никому не отказали в фото», – написала Голембовская.

Фото: Скриншот из видео Ксении Голембовской в соцсети

Напомним, 7 мая бело-голубые провели матч с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:6 пен.). После игры «Динамо» не смогло сразу покинуть Краснодар. По причине закрытия аэропорта московская команда планировала возвращаться в Москву на автобусе, однако, как сообщалось, спустя сутки она вылетела на самолёте.

