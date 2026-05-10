«Локомотив» одержал уверенную победу над клубом «Рязань-ВДВ» в 7-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Локомотивом» и клубом «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала София Рыжонкова. Победу со счётом 3:0 одержала московская команда.

Первый гол в матче забила нападающая «Локомотива» Андреа Гребенар на четвёртой минуте. На 55-й минуте Нелли Коровкина удвоила преимущество москвичек. Третий мяч в ворота клуба из Рязани забила полузащитница Полина Юкляева на 66-й минуте.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками в шести матчах. «Рязань-ВДВ» располагается на 10-й строчке. В активе рязанского клуба пять очков в семи встречах.