Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив — Рязань-ВДВ, результат матча 10 мая 2026, счет 3:0, 7-й тур женской Суперлиги 2026

«Локомотив» одержал уверенную победу над клубом «Рязань-ВДВ» в 7-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Локомотивом» и клубом «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала София Рыжонкова. Победу со счётом 3:0 одержала московская команда.

Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
3 : 0
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
1:0 Гребенар – 4'     2:0 Коровкина – 55'     3:0 Юкляева – 66'    

Первый гол в матче забила нападающая «Локомотива» Андреа Гребенар на четвёртой минуте. На 55-й минуте Нелли Коровкина удвоила преимущество москвичек. Третий мяч в ворота клуба из Рязани забила полузащитница Полина Юкляева на 66-й минуте.

На текущий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками в шести матчах. «Рязань-ВДВ» располагается на 10-й строчке. В активе рязанского клуба пять очков в семи встречах.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
«Барселона» и «Лион» сыграют в финале женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android