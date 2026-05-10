«Сокол» и костромской «Спартак» сыграли вничью в 33-м туре Первой лиги

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Спартак» из Костромы. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Юрий Матвеев из Москвы. Игра закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыл защитник «Сокола» Иван Чуриков на 30-й минуте. Спустя три минуты счёт сравнял нападающий костромской команды Амур Калмыков.

После этой игры «Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, команда набрала 23 очка. «Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке, заработав 49 очков после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Саратова сыграет на выезде с клубом «КАМАЗ», а «Спартак» на домашнем стадионе примет «Уфу». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.