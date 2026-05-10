Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол — Спартак Кострома, результат матча 10 мая 2026, счет 1:1, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Сокол» и костромской «Спартак» сыграли вничью в 33-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались саратовский «Сокол» и «Спартак» из Костромы. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. В качестве главного арбитра выступил Юрий Матвеев из Москвы. Игра закончилась вничью — 1:1.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Спартак Кс
Кострома
1:0 Чуриков – 29'     1:1 Калмыков – 33'    

Счёт в матче открыл защитник «Сокола» Иван Чуриков на 30-й минуте. Спустя три минуты счёт сравнял нападающий костромской команды Амур Калмыков.

После этой игры «Сокол» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, команда набрала 23 очка. «Спартак» на текущий момент располагается на шестой строчке, заработав 49 очков после 33 туров.

В заключительном туре Первой лиги команда из Саратова сыграет на выезде с клубом «КАМАЗ», а «Спартак» на домашнем стадионе примет «Уфу». Все матчи последнего, 34-го тура пройдут 16 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Энрике не реализовал пенальти в матче «Зенита»! Но и «Сочи» опасно ответил. LVE
Live
Энрике не реализовал пенальти в матче «Зенита»! Но и «Сочи» опасно ответил. LVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android