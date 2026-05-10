Моуринью: я не общался ни с президентом «Реала», ни с другими людьми в руководстве

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью отрицает, что контактировал с мадридским «Реалом» насчёт возможного возвращения в клуб. Ранее СМИ сообщали о желании португальского специалиста вновь возглавить «сливочных».

«Хочу подчеркнуть, что в мире футбола не профессионалы заинтересованы в том, чтобы переходить или не переходить куда-то. Считаю, что, когда дело касается игроков, тренеров или менеджеров, именно клубы проявляют интерес, и именно клубы инициируют или не инициируют процедуры, чтобы попытаться пригласить нужных им людей.

Продолжаются разговоры о «Реале», а я продолжаю уклоняться от этой темы, но совершенно честно. У меня не было никаких контактов ни с президентом [«Реала»], ни с другими важными людьми в структуре.

«На заключительном этапе сезона я ни с кем не разговариваю. У меня ни с кем не было контактов, и до матча с «Эшторилом» их тоже не будет. Затем будет недельное окно, в течение которого я смогу свободно поговорить с тем, с кем посчитаю нужным. Но все появившиеся истории о встречах — это домыслы», — приводит слова Моуринью Sport.es.

Моуринью тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

