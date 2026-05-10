«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Зенит» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Литвинов, Макарчук, Заика, Марсело, Кравцов, Мухин, Коваленко, Васильев, Фёдоров.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1, а подопечные Игоря Осинькина выиграли у «Оренбурга» со счётом 3:1.

