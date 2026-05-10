Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca раскрыла характер травмы Мбаппе, из-за которой он пропустит матч с «Барселоной»

Marca раскрыла характер травмы Мбаппе, из-за которой он пропустит матч с «Барселоной»
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» из-за дискомфорта в подколенном сухожилии. Об этом сообщает испанская газета Marca. По данным источника, в клубе рассчитывали, что француз сможет появиться на поле по ходу игры.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что Мбаппе не попал в заявку «Реала» на «эль класико». По информации издания, футболист покинул поле за пять минут до конца заключительной тренировки и дал понять, что не может продолжать занятие.

До этого момента в тренерском штабе царил оптимизм. Тренировка проходила в обычном режиме, а в штабе присутствовала уверенность, что Мбаппе сможет помочь «Реалу» в игре с «Барселоной».

Материалы по теме
«Барса» возьмёт уникальное золото? «Реал» отмоется от скандала? Главные интриги «класико»
«Барса» возьмёт уникальное золото? «Реал» отмоется от скандала? Главные интриги «класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android