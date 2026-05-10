Marca раскрыла характер травмы Мбаппе, из-за которой он пропустит матч с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе пропустит матч 35-го тура Ла Лиги с «Барселоной» из-за дискомфорта в подколенном сухожилии. Об этом сообщает испанская газета Marca. По данным источника, в клубе рассчитывали, что француз сможет появиться на поле по ходу игры.

Ранее стало известно, что Мбаппе не попал в заявку «Реала» на «эль класико». По информации издания, футболист покинул поле за пять минут до конца заключительной тренировки и дал понять, что не может продолжать занятие.

До этого момента в тренерском штабе царил оптимизм. Тренировка проходила в обычном режиме, а в штабе присутствовала уверенность, что Мбаппе сможет помочь «Реалу» в игре с «Барселоной».