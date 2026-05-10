Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Не стоит зацикливаться». Хавбек «Барселоны» Гави — о вылете из Лиги чемпионов

В преддверии «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом» полузащитник сине-гранатовых Гави подчеркнул общую результативность команды в этом сезоне и преуменьшил давление, связанное с вылетом из Лиги чемпионов УЕФА. Хавбек считает, что общая оценка сезона остаётся позитивной, несмотря на неудачу в еврокубках.

«Не стоит зацикливаться на Лиге чемпионов. Когда придёт время, оно придёт, вот и всё. Наш сезон в Ла Лиге был превосходным, и мы выиграли Суперкубок. Я горжусь своими товарищами по команде», — приводит слова Гави Marca.

Сегодня, 10 мая, состоится матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Барселоне» достаточно не проиграть в этом матче, чтобы стать обладателем титула чемпионов испанского чемпионата сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
