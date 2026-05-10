«Ливерпуль» готов побороться за Ливраменто, «Ньюкасл» оценивает его в € 80 млн — Джейкобс

«Ливерпулю» интересен крайний защитник «Ньюкасла» Валентино Ливраменто. Футболист не смог договориться с «сороками» о новом контракте, в связи с чем вероятна его продажа летом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для YouTube-канала Born 'N Red.

По информации источника, «Ньюкасл» хочет выручить около £ 70 млн (€ 80 млн) с продажи 23-летнего футболиста. При этом конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за англичанина могут составить «Манчестер Сити» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Ливраменто принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

