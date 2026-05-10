Бистрович вернулся в общую группу «Акрона» после травмы. Весной он ещё не играл

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович восстановился от травмы и возобновил тренировки в общей группе «Акрона». Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Из-за повреждения голеностопа Бистрович не провёл этой весной ещё ни одного официального матча. Единственный раз в 2026 году он выходил на поле 28 февраля в гостях против «Оренбурга».

Всего на счету 28-летнего опорника 12 матчей за тольяттинцев в Мир-Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России в сезоне-2025/2026. В них Бистрович отметился голом и результативной передачей. Контракт экс-игрока ЦСКА с «Акроном» рассчитан до лета 2028-го.