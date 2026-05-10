Экс-тренер «Балтики» Низовцев: удивлён, что Талалаев стал реагировать на огульную критику

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев оценил выступление команды в текущем сезоне и высказался о реакции главного тренера Андрея Талалаева на критику. После 28 туров Мир РПЛ калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице с 46 очками.

«Слушать всех — не очень хорошо. Футбольные болельщики и специалисты в Калининграде понимают, что «Балтика» и так показала отличный результат, несмотря на то что сейчас команда не побеждает. Есть хорошая, конструктивная критика, а есть такие высказывания, что с ума сойдёшь! Я удивлён, что Талалаев стал реагировать на эту огульную критику. Но про «собак» он сказал на эмоциях. Обидеть не хотел, а просто дал понять: «Если есть вопросы, я к вам приду и всё объясню». Но я считаю, что не нужно обращать внимание на такую необоснованную критику. Никто бы не поверил, если бы перед началом сезона сказали, что за два тура до конца «Балтика» будет пятой в РПЛ», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.