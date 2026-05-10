Роберто Баджо объяснил, с чем связаны проблемы итальянского футбола

Бывший нападающий «Ювентуса», обладатель «Золотого мяча» — 1993 Роберто Баджо поделился мнением о причинах кризиса в итальянском футболе. Сборная Италии не смогла квалифицироваться на три чемпионата мира подряд.

«Исправить нужно многое. Дети больше не играют на улицах, и итальянцев мало в Серии А. Если вам приходится искать игрока в другом месте и натурализовывать его для национальной команды, это значит, что вы не нашли итальянца, способного выступать на необходимом уровне.

Необходимо придумать метод, который действительно будет подталкивать к использованию юных итальянцев. Талантливые игроки по-прежнему есть, однако следует их искать и развивать. Также в них нужно верить», — приводит слова Баджо Corriere dello Sport.

