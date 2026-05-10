Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Оренбург — Крылья Советов, результат матча 10 мая 2026, счёт 1:0, 29-й тур РПЛ 2025/2026

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ и покинул зону переходных матчей
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы). Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

Единственный мяч в игре был забит на 23-й минуте. Отличился полузащитник «Оренбурга» Евгений Болотов.

«Оренбург» довёл количество набранных в сезоне очков до 29 и покинул зону переходных матчей. Команда теперь занимает 11-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку. У самарцев также 29 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
