Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
ЦСКА — Звезда-2005, результат матча 10 мая 2026, счёт 4:0, 7-й тур Суперлиги 2026

ЦСКА разгромил «Звезду-2005» в 7-м туре женской Суперлиги, Николич оформила хет-трик
Комментарии

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались ЦСКА и «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова из Хабаровска. Победу со счётом 4:0 праздновали футболистки армейского клуба.

Россия — Суперлига (ж) . 7-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
4 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Крайсумович – 9'     2:0 Николич – 42'     3:0 Николич – 49'     4:0 Николич – 74'    

На девятой минуте полузащитник София Крайсумович открыла счёт в матче. На 42-й минуте форвард Милена Николич удвоила преимущество красно-синих. На 49-й минуте Николич довела преимущество своей команды до крупного. На 74-й минуте Николич оформила хет-трик.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. У команды 18 набранных очков. «Звезда-2005» с девятью очками располагается на шестой строчке.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Сочи», «Барса» — «Реал», супертурнир UFC, НБА и НХЛ
