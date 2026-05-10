ЦСКА разгромил «Звезду-2005» в 7-м туре женской Суперлиги, Николич оформила хет-трик

Завершился матч 7-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались ЦСКА и «Звезда-2005». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Кристина Душкова из Хабаровска. Победу со счётом 4:0 праздновали футболистки армейского клуба.

На девятой минуте полузащитник София Крайсумович открыла счёт в матче. На 42-й минуте форвард Милена Николич удвоила преимущество красно-синих. На 49-й минуте Николич довела преимущество своей команды до крупного. На 74-й минуте Николич оформила хет-трик.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. У команды 18 набранных очков. «Звезда-2005» с девятью очками располагается на шестой строчке.