«Мы справимся со всем, что есть». Булатов — игрокам «Крыльев» после проигрыша «Оренбургу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов обратился к футболистам команды после поражения в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

«Всё нормально, мы справимся со всем, что есть. Хотелось победить, не выиграли, двигаемся дальше. За игру всем спасибо, все бились, все отдавались, спасибо», — сказал Булатов в видео в телеграм-канале самарского клуба.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

После 29 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место, находясь в двух очках от зоны переходных игр. В заключительном, 30-м туре РПЛ самарская команда встретится с «Акроном». Игра состоится 17 мая.

