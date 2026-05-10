Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы справимся со всем, что есть». Булатов — игрокам «Крыльев» после проигрыша «Оренбургу»

«Мы справимся со всем, что есть». Булатов — игрокам «Крыльев» после проигрыша «Оренбургу»
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов обратился к футболистам команды после поражения в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

«Всё нормально, мы справимся со всем, что есть. Хотелось победить, не выиграли, двигаемся дальше. За игру всем спасибо, все бились, все отдавались, спасибо», — сказал Булатов в видео в телеграм-канале самарского клуба.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть в телеграм-канале «Крыльев Советов».

После 29 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 12-е место, находясь в двух очках от зоны переходных игр. В заключительном, 30-м туре РПЛ самарская команда встретится с «Акроном». Игра состоится 17 мая.

Материалы по теме
Песьяков ответил, что изменилось в «Крыльях Советов» после назначения Булатова

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android