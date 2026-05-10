Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Осинькин: добирались до Санкт-Петербурга на трёх видах транспорта

Тренер «Сочи» Осинькин: добирались до Санкт-Петербурга на трёх видах транспорта
Комментарии

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин сообщил о сложностях, с которыми столкнулась команда перед гостевым матчем 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 10 мая. Начало игры — в 15:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

— Мы сплотились, в конце сезона почувствовали игру и стали другой командой. Я бы не хотел вести разговор, что нам повезло, мы просто стали сильнее. Много времени упущено, но будем делать всё, что от нас зависит, чтобы взять от сезона максимум.

— «Сочи» добирался до Санкт‑Петербурга с приключениями. Как это сказалось на подготовке?
— Пришли на утреннюю тренировку и узнали, что аэропорт закрыт, а нужно каким‑то образом добираться. Для вас это просто 28 часов, а для нас — 1,5 дня и несколько пересадок. На поезд не могли взять билеты, потому что все хотели на поезд. Добирались на трёх видах транспорта. Сделали всё, чтобы приехать и переночевать здесь перед игрой.

Роман Ежов получил травму в прошлой игре. Владимир Ильин и Михаил Игнатов даже не тренировались в недельном цикле. У некоторых игроков есть противопоказания [для участия в матче], — сказал Осинькин «Матч ТВ».

Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Сочи», «Барса» — «Реал», супертурнир UFC, НБА и НХЛ
