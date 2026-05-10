Экс-тренер «Балтики» Низовцев поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом»

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев высказался о предстоящем матче калининградцев с «Локомотивом» в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 10 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«У «Балтики» уже были определяющие матчи с «Акроном» и «Рубином», но даже после этих поражений остаются шансы на третье место. У «Локомотива» в последних шести играх одна победа, у «Балтики» — четыре очка. Команды находятся в примерно равном состоянии, шансы в сегодняшнем матче равны», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Балтика» набрала 46 очков и располагается на пятой строчке.