Отец Флика ушёл из жизни утром, тренер «Барселоны» не намерен пропускать «эль класико»

Отец главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика скончался рано утром. Немецкий специалист рассказал об этом футболистам сине-гранатовых и руководству. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Флик не намерен пропускать матч 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 10 мая. Ожидается, что будет проведена минута молчания, а футболисты «Барселоны» выйдут на поле с траурными повязками.

Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.