Отец Флика ушёл из жизни утром, тренер «Барселоны» не намерен пропускать «эль класико»
Отец главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика скончался рано утром. Немецкий специалист рассказал об этом футболистам сине-гранатовых и руководству. Об этом сообщает AS.
По информации источника, Флик не намерен пропускать матч 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 10 мая. Ожидается, что будет проведена минута молчания, а футболисты «Барселоны» выйдут на поле с траурными повязками.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
«Оренбург» избежал прямого вылета из РПЛ Официально
