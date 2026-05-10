Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление в связи с кончиной отца Ханс-Дитера Флика

«Барселона» на странице в социальной сети X выразила соболезнования главному тренеру команды Ханс-Дитеру Флику в связи с кончиной его отца.

«ФК «Барселона» и вся семья «Барсы» выражают глубочайшие соболезнования Ханси Флику в связи со смертью его отца. Мы разделяем его горе и предлагаем свою поддержку в это трудное для него и его семьи время», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее появилась информация, что немецкий специалист не намерен пропускать матч 35-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 10 мая. Ожидается, что будет проведена минута молчания, а футболисты «Барселоны» выйдут на поле с траурными повязками.

