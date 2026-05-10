Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Ахмат — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ 2025/2026, 10 мая 2026

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Динамо» из Махачкалы. Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Стартовые составы команд.

«Ахмат»: Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Мануэл, Конате, Самородов.

«Динамо» Мх: Карабашев, Табидзе, Аззи, Аларкон, Алибеков, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Магомедов, Агаларов.

После 28 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а подопечные Вадима Евсеева проиграли «Ростову» — 1:2.

