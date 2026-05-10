Ахметзянов высказался о победе «Оренбурга» над «Крыльями» и ближайшей игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о победе своих подопечных над «Крыльями Советов» (1:0) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также поделился ожиданиями от заключительного матча сезона с «Краснодаром».

— Есть ли у команды мотивация дальше зарабатывать очки, потому что как будто в таблице всё уже решено?

— Я с вами не согласен. Считаю, что ещё ничего не решено. Нужно дождаться окончания этого тура, и только после этого будет понятно. В любом случае мы поедем в Краснодар в гости к чемпиону, и ясно, что легко не будет. Никто не говорил, что будет легко. Сейчас у нас всех положительные эмоции после победы над «Крыльями Советов», но, поверьте, мы поедем туда, чтобы дать бой, и попытаемся забрать какое‑то количество очков, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

«Оренбург» избежал прямого вылета в Лигу Pari, одержав победу над самарскими «Крыльями Советов». Отрыв от 15-й строчки теперь составляет семь очков. Таким образом, команда точно не опустится ниже 14-го места. Чтобы гарантировать себе сохранение прописки в РПЛ вне зависимости от результатов матчей конкурентов, «Оренбургу» необходимо сыграть вничью с «Краснодаром» в 30-м туре.