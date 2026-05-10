«Мальорка» и «Вильярреал» не выявили победителя в матче 35-го тура Ла Лиги

Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Мальорка» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Моих» (Пальма-де-Мальорка, Испания). В качестве главного арбитра выступил Виктор Гарсия Вердура. Встреча закончилась вничью — 1:1.

Счёт в игре открыл нападающий «Вильярреала» Айосе Перес на 31-й минуте, успешно реализовав 11-метровый удар. На 45+2-й минуте форвард «Мальорки» Ведат Мурики забил ответный мяч.

После 35 матчей чемпионата Испании «Мальорка» набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» располагается на третьей строчке. У команды в активе 69 очков.

В следующем матче чемпионата «Мальорка» на выезде сыграет с «Хетафе» 13 мая, а «Вильярреал» в этот же день на домашнем стадионе примет «Севилью».