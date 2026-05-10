Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» заработал шесть пенальти в РПЛ весной, но реализовал лишь два из них

«Зенит» заработал шесть пенальти в РПЛ весной, но реализовал лишь два из них
Комментарии

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не реализовал 11-метровый удар в матче 29-го тура Мир РПЛ. Этот пенальти стал шестым для сине-бело-голубых, заработанным в весенней части чемпионата, однако футболисты забили только два из них.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

Игроки санкт-петербургской команды не реализовали два пенальти в матче 20-го тура с «Оренбургом» (2:1). Также нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил «с точки» в игре 25-го тура с махачкалинским «Динамо» (0:1).

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место. В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1.

Материалы по теме
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ! Тяжёлая победа команды Семака. LIVE
Live
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ! Тяжёлая победа команды Семака. LIVE

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android