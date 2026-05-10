«Зенит» заработал шесть пенальти в РПЛ весной, но реализовал лишь два из них

Нападающий «Зенита» Луис Энрике не реализовал 11-метровый удар в матче 29-го тура Мир РПЛ. Этот пенальти стал шестым для сине-бело-голубых, заработанным в весенней части чемпионата, однако футболисты забили только два из них.

Игроки санкт-петербургской команды не реализовали два пенальти в матче 20-го тура с «Оренбургом» (2:1). Также нападающий «Зенита» Александр Соболев не забил «с точки» в игре 25-го тура с махачкалинским «Динамо» (0:1).

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место. В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1.

