Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ули Хёнес: 13 титулов за 14 сезонов — это проблема Бундеслиги, а не «Баварии»

Ули Хёнес: 13 титулов за 14 сезонов — это проблема Бундеслиги, а не «Баварии»
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о результатах клуба в чемпионате Германии.

— За последние 14 сезонов вы 13 раз становились чемпионами. Разве это не проблема — и для Бундеслиги, и для самой «Баварии»?
— Для клуба — точно нет, а вот для чемпионата — да. Когда‑нибудь мы всё же оступимся, и тогда остальные команды должны быть готовы этим воспользоваться.

Многие клубы гордятся, если удаётся выгодно продать игрока. Я же такой подход не поддерживаю: мы приобретаем футболистов для «Баварии» и не планируем заранее, куда их потом продать.

— Но ведь это распространённая бизнес‑модель.
— Да, но она не гарантирует долгосрочного успеха. Мы действуем дальновиднее: за всё время моей работы редко уходили игроки, которых мы хотели оставить. Например, Михаэль Баллак уехал в Англию, Тони Кроос — в Испанию, но даже в этих случаях мы контролировали ситуацию, — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети.

Материалы по теме
Директор «Баварии» сообщил, что младший брат Кварацхелии прошёл просмотр в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android