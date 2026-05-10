Ули Хёнес: 13 титулов за 14 сезонов — это проблема Бундеслиги, а не «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о результатах клуба в чемпионате Германии.

— За последние 14 сезонов вы 13 раз становились чемпионами. Разве это не проблема — и для Бундеслиги, и для самой «Баварии»?

— Для клуба — точно нет, а вот для чемпионата — да. Когда‑нибудь мы всё же оступимся, и тогда остальные команды должны быть готовы этим воспользоваться.

Многие клубы гордятся, если удаётся выгодно продать игрока. Я же такой подход не поддерживаю: мы приобретаем футболистов для «Баварии» и не планируем заранее, куда их потом продать.

— Но ведь это распространённая бизнес‑модель.

— Да, но она не гарантирует долгосрочного успеха. Мы действуем дальновиднее: за всё время моей работы редко уходили игроки, которых мы хотели оставить. Например, Михаэль Баллак уехал в Англию, Тони Кроос — в Испанию, но даже в этих случаях мы контролировали ситуацию, — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети.