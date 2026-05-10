Генрих Мхитарян собирается завершить карьеру, «Интер» ждёт решения игрока — Романо

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, футболист раздумывает над данным решением с февраля текущего года.

Сообщается, что «Интер» продолжает ждать решения Мхитаряна относительно будущего. Контракт 37-летнего игрока с миланским клубом истекает в июне текущего года.

Мхитарян выступает за «Интер» с июня 2022-го. Ранее экс-футболист сборной Армении защищал цвета «Ромы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» Дортмунд, «Шахтёра», «Металлурга», «Пюника» и юниорской команды «Сан-Паулу».