Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Генрих Мхитарян собирается завершить карьеру, «Интер» ждёт решения игрока — Романо

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, футболист раздумывает над данным решением с февраля текущего года.

Сообщается, что «Интер» продолжает ждать решения Мхитаряна относительно будущего. Контракт 37-летнего игрока с миланским клубом истекает в июне текущего года.

Мхитарян выступает за «Интер» с июня 2022-го. Ранее экс-футболист сборной Армении защищал цвета «Ромы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» Дортмунд, «Шахтёра», «Металлурга», «Пюника» и юниорской команды «Сан-Паулу».

«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
