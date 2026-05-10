«Ливерпуль» сомневается в Хаби Алонсо и запросил информацию у «Реала» — AS

«Ливерпуль» в полной мере не уверен в кандидатуре Хаби Алонсо в качестве нового главного тренера. В связи с этим мерсисайдцы связались с мадридским «Реалом» с целью получить информацию о периоде работы специалиста в «Королевском клубе». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Ливерпуле» хотели получить одобрение решения о возможном назначении Алонсо. Подчёркивается, что это «что-то вроде рекомендательного письма от делового мира». Несмотря на напряжённость между клубами, возникшую из-за перехода Трента Александер-Арнольда летом 2025 года, они по-прежнему сохраняют доверительные отношения.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

