Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о голе Фёдорова «Зениту»: ***, как он его перепрыгнул? Это ******

Аршавин — о голе Фёдорова «Зениту»: ***, как он его перепрыгнул? Это ******
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин проиграл спор экс-тренеру «Сочи» Дмитрию Бородину и эмоционально отреагировал на гол нападающего «барсов» Захара Фёдорова в ворота сине-бело-голубых. Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

«Не успел снять контент года. Аршавин проиграл спор Бородину и кувыркнулся на асфальте! Эти двое устроили лютый спор после студии, когда уселись смотреть «Зенит» — «Сочи». Аршавин ржал над центрфорвардом сочинцев Захаром Фёдоровым: «Ни принять, ни отдать, ни забить, кого вы там у себя нападающим взяли, эй!» Экс-тренер сочинцев Бородин завёлся: «А если забьёт вам сегодня?! Кувыркнёшься на улице?!» Пока мы ржали и охреневали от гола Захара, Андрей пулей вылетел на улицу и реально кувыркнулся, я даже телефон не успел включить. Легенда. По-мужски», — написал комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

В прикреплённом к публикации видео Аршавин эмоционально прокомментировал гол Фёдорова, который поразил ворота ударом головой, выиграв борьбу у бразильского защитника «Зенита» Нино.

«*****, как он его перепрыгнул? Он, *****, меньше него на 20 сантиметров, ***. Это ******», — сказал Аршавин в опубликованном видео.

Материалы по теме
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ! Тяжёлая победа команды Семака. LIVE
Live
«Зенит» вернулся на первое место в РПЛ! Тяжёлая победа команды Семака. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android