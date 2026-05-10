Аршавин — о голе Фёдорова «Зениту»: ***, как он его перепрыгнул? Это ******

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин проиграл спор экс-тренеру «Сочи» Дмитрию Бородину и эмоционально отреагировал на гол нападающего «барсов» Захара Фёдорова в ворота сине-бело-голубых. Команды играют в эти минуты на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу гостей.

«Не успел снять контент года. Аршавин проиграл спор Бородину и кувыркнулся на асфальте! Эти двое устроили лютый спор после студии, когда уселись смотреть «Зенит» — «Сочи». Аршавин ржал над центрфорвардом сочинцев Захаром Фёдоровым: «Ни принять, ни отдать, ни забить, кого вы там у себя нападающим взяли, эй!» Экс-тренер сочинцев Бородин завёлся: «А если забьёт вам сегодня?! Кувыркнёшься на улице?!» Пока мы ржали и охреневали от гола Захара, Андрей пулей вылетел на улицу и реально кувыркнулся, я даже телефон не успел включить. Легенда. По-мужски», — написал комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале.

В прикреплённом к публикации видео Аршавин эмоционально прокомментировал гол Фёдорова, который поразил ворота ударом головой, выиграв борьбу у бразильского защитника «Зенита» Нино.

«*****, как он его перепрыгнул? Он, *****, меньше него на 20 сантиметров, ***. Это ******», — сказал Аршавин в опубликованном видео.