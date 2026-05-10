Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» выразил соболезнования в связи с кончиной отца тренера «Барселоны» Флика

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором выразил соболезнования в связи с кончиной отца главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине отца Ханси Флика, тренера «Барселоны». «Реал» Мадрид выражает свои соболезнования и тёплые чувства его семье и всем его близким. Покойся с миром», — написано в заявлении «Королевского клуба».

В 22:00 мск «Реал» и «Барселона» встретятся в матче 35-го тура чемпионата Испании. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

