Сычёв: Батраков готов к переходу в хороший европейский клуб

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове и его перспективах в европейских клубах.

«Батраков готов к переходу в хороший европейский клуб. Он быстро адаптируется к любым условиям, в которые попадает. Это показывает его карьера.

Есть ли смысл замахнуться на топ-клуб или для начала лучше оказаться в середняке? Он готов к трансферу в топ-клуб. Вспомните опыт Хвичи Кварацхелии. Он после «Локомотива», «Рубина» и чемпионата Грузии оказался в «Наполи» и «ПСЖ». Батраков запросто может повторить его путь.

Главное — правильно настроиться на игру в Европе, а силы и здоровье у него для этого есть», — приводит слова Сычёва Metaratings.

В текущем сезоне Батраков провёл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.