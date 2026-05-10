Павлюченко: в РПЛ «Спартак» провалился, третье место — это всё равно плохой результат

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение, что третье место — это плохой результат для красно-белых в Мир РПЛ. После 28 туров московская команда набрала 48 очков и занимает четвёртое место. «Спартак» на два очка отстаёт от «Локомотива», располагающегося на третьей строчке.

«В РПЛ «Спартак» провалился. Теоретически команда ещё может занять третье место. Но для красно-белых это всё равно плохой результат. «Спартак» должен бороться только за первое место», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

В 29-м туре чемпионата России красно-белые встретятся с «Рубином». Матч состоится 11 мая и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

