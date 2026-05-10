Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» повторили антирекорд РПЛ, проиграв 11 гостевых матчей подряд

Самарские «Крылья Советов» потерпели поражение в гостевом матче от «Оренбурга» со счётом 0:1. Это стало 11-м подряд выездным поражением команды в Мир Российской Премьер-Лиге, что повторяет худшую серию в XXI веке в рамках одного сезона. Ранее аналогичное достижение фиксировалось у тульского «Арсенала», который также проиграл 11 выездных матчей в сезоне-2020/2021. Данные приводит Opta Sports в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург

Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Болотов – 23'    

Матч 29-го тура РПЛ состоялся сегодня, 10 мая, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживал главный арбитр Алексей Сухой из Люберец. После этого поражения «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков.

