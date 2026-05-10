«Зенит» — «Сочи»: Луис Энрике сравнял счёт на 59-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 59-й минуте Энрике восстановил равновесие.

На 13-й минуте нападающий «Зенита» Луис Энрике не реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте форвард Захар Фёдоров вывел «Сочи» вперёд.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1, а подопечные Игоря Осинькина выиграли у «Оренбурга» со счётом 3:1.

