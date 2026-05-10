Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Зенит — Сочи, результат матча 10 мая 2026, счет 2:1, 29-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» вырвал победу в матче РПЛ с «Сочи» благодаря голу Ерохина на 84-й минуте
Комментарии

Завершился матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1    

На 13-й минуте нападающий «Зенита» Луис Энрике не реализовал 11-метровый удар. На 31-й минуте форвард Захар Фёдоров вывел «Сочи» вперёд. На 59-й минуте Энрике восстановил равновесие. На 84-й минуте полузащитник Александр Ерохин забил победный мяч сине-бело-голубых.

После 29 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, однако у «быков» есть игра в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила ЦСКА со счётом 3:1, а подопечные Игоря Осинькина выиграли у «Оренбурга» — 3:1.

