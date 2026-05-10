«Фенербахче» заинтересован в Леау из «Милана», сумма трансфера — € 50-60 млн — Sabah

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в усилении состава звёздными футболистами для борьбы за чемпионство в Суперлиге-2026/2027. Как сообщает издание Sabah, стамбульский клуб следит за 26-летний португальским вингером Рафаэлом Леау, выступающим за итальянский «Милан».

По данным источника, клуб Серии А готов рассматривать предложения в диапазоне от € 50 млн до € 60 млн. Представители Леау ожидают конкретных предложений от клубов из ведущих европейских лиг. Интерес к португальцу приписывают «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси»

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2028-го. По данным портала Trаnsfermarkt, стоимость футболиста составляет € 65 млн.