Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» заинтересован в Леау из «Милана», сумма трансфера — € 50-60 млн — Sabah

«Фенербахче» заинтересован в Леау из «Милана», сумма трансфера — € 50-60 млн — Sabah
Комментарии

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в усилении состава звёздными футболистами для борьбы за чемпионство в Суперлиге-2026/2027. Как сообщает издание Sabah, стамбульский клуб следит за 26-летний португальским вингером Рафаэлом Леау, выступающим за итальянский «Милан».

По данным источника, клуб Серии А готов рассматривать предложения в диапазоне от € 50 млн до € 60 млн. Представители Леау ожидают конкретных предложений от клубов из ведущих европейских лиг. Интерес к португальцу приписывают «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси»

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2028-го. По данным портала Trаnsfermarkt, стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
«Милан» — «Аталанта». Вся надежда на Меньяна
«Милан» — «Аталанта». Вся надежда на Меньяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android