Александр Мостовой: «эль класико» — вишенка на торте, своё предпочтение отдаю «Барселоне»

Российский экс‑футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем «эль класико» — матче между «Барселоной» и «Реалом». Игра 35-го тура испанской Ла Лиги состоится сегодня, 10 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.

«Трудно что-то ожидать от такого матча. У «Барселоны» есть преимущество — были новости, что в «Реале» футболисты чуть ли не подрались. Не понимаю, как это выглядело, тем более что там был Вальверде. Эта история может повлиять. Но «Барса» уже точно чемпион. Обе команды вылетели из Лиги чемпионов. Этот матч — вишенка на торте. Предпочтение отдаю «Барселоне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 34 туров чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 88 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Сливочные» заработали 77 очков и располагаются на второй строчке.