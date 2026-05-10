Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Им кровь из носу нужно взять очки». Черчесов — перед матчем «Ахмат» — «Динамо» Мх

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался перед матчем 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команде предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38'    

«Сегодня последний матч в сезоне на нашем стадионе. Есть три очка, придёт на игру зритель. Вопрос мотивации у нас вообще не стоит.

У «Динамо» свои задачи, им кровь из носу нужно взять тут очки, а у нас другие цели. Они сделали некоторые перестановки в составе – не играет несколько часто выступавших игроков. У них своё видение перед сегодняшним матчем, у нас – другое», — сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

После 28 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место. У команды 24 очка и игра в активе.

В предыдущем туре команда Станислава Черчесова в домашнем матче победила «Пари НН» со счётом 2:0, а подопечные Вадима Евсеева потерпели поражение от «Ростова» (1:2).

