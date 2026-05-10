Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Локомотив – Балтика: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ 2025/2026, 10 мая 2026

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Локомотив» и «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Антон Фролов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Сильянов, Погостнов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Вера, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Максим Петров, Йенне, Ласерда.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 50 очков и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре команда Михаила Галактионова разделила очки с московским «Динамо» — 1:1, а подопечные Андрея Талалаева уступили «Рубину» — 0:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роскошный гол в матче РПЛ! Махачкала удивила команду Черчесова. LIVE
Live
Роскошный гол в матче РПЛ! Махачкала удивила команду Черчесова. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android