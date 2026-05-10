«Ахмат» — «Динамо» Мх: Кенжебек сравнял счёт на 83-й минуте

Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
«Ахмат» — «Динамо» Мх: Кенжебек сравнял счет на 83-й минуте в матче РПЛ 2025/2026

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Аззи – 38'     1:1 Кенжебек – 83'    

Полузащитник хозяев Галымжан Кенжебек сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее первый мяч в игре забил защитник «Динамо» Мохамед Аззи на 38-й минуте.

После 28 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место. У команды 24 очка и игра в активе.

В предыдущем туре команда Станислава Черчесова в домашнем матче победили «Пари НН» со счётом 2:0, а подопечные Вадима Евсеева потерпели поражение от «Ростова» (1:2).

