«Ахмат» — «Динамо» Мх: Кенжебек сравнял счёт на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Полузащитник хозяев Галымжан Кенжебек сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее первый мяч в игре забил защитник «Динамо» Мохамед Аззи на 38-й минуте.

После 28 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место. У команды 24 очка и игра в активе.

В предыдущем туре команда Станислава Черчесова в домашнем матче победили «Пари НН» со счётом 2:0, а подопечные Вадима Евсеева потерпели поражение от «Ростова» (1:2).