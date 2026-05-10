«Комо» под руководством Фабрегаса впервые в истории вышел в еврокубки

«Комо» обыграл «Верону» со счётом 1:0 в матче 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026. Тем самым команда Сеска Фабрегаса впервые в истории вышла в еврокубки.

После 36 матчей «Комо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков. Клуб из одноимённого города опережает «Рому» (64) на одно очко, однако у «римлян» есть матч в запасе. Помимо этого, «Комо» сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов. Отставание от четвёртого места составляет два очка.

Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона команда заняла 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.